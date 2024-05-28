Skoda представила тизер компактного электрического кроссовера Elroq

Автомобильный гигант Skoda представил тизер своего нового компактного электрокроссовера Elroq. Официальная премьера этого автомобиля запланирована на осень 2024 года.

По информации портала Motor.ru, Elroq станет первой моделью Skoda, оформленной в новом дизайне под названием Modern Solid. Данное оформление кузова, получившее название Tech-Deck Face, будет иметь многосегментную светодиодную оптику, логотип Skoda и новый взгляд на классическую решетку радиатора.

Пока что известно лишь одно техническое свойство Skoda Elroq – автономный пробег около 480 км на одном заряде. Других характеристик у новинки нет. Кроме того, новый электрокроссовер станет третьей моделью Skoda, разработанной на базе модульной платформы MEB Volkswagen Group, после Enyaq и Enyaq Coupe.

Компания Skoda уже представила ряд новых моделей в 2023 году, среди которых обновленные Superb и Kodiaq. Новые поколения данных моделей производятся на различных заводах в Словакии и Чехии соответственно.

В следующий год компания планирует расширить линейку электромобилей. Представители Skoda заявили о намерении запустить четыре новые модели, первой из которых станет электрический кроссовер Elroq, заменяющий модель Karoq.

В 2025 году Skoda выпустит доступный электромобиль Epiq, а также обновленный кроссовер Enyaq. Эти модели получат значительные технические улучшения и более мощные аккумуляторы.

В 2026 году планируется добавить в линейку Skoda две новые электромобильные модели: семиместный кроссовер Skoda Space и универсал Skoda Combi. Последний будет аналогом модели «Октавии» с дальностью хода до 600 км. Продажи электроуниверсалов будут осуществляться параллельно с «Октавией».