Singha стала официальным партнером команды Haas F1

Гонщики команды Haas F1 Эстебан Окон и Оливер Берман, а также руководитель коллектива Айо Комацу, сразу после завершения предсезонных тестов направились в Бангкок. Здесь представители американской «конюшни» объявили о начале сотрудничества с компанией Singha Corporation.

Singha, один из самых известных пивных брендов Таиланда, имеет продолжительную историю взаимодействия с Формулой 1. Компания уже почти двадцать лет поддерживает команды и гонщиков «Королевских гонок». В частности, Singha в разные годы выступала персональным спонсором таких пилотов, как Кими Райкконен.

Новый этап развития Формулы 1 ознаменован подписанием многолетнего соглашения между Haas F1 и Singha Corporation. В Бангкоке по этому поводу прошла специальная пресс-конференция. Согласно договорённости, начиная с 2026 года, Singha станет официальным поставщиком команды Haas F1. Логотипы бренда появятся на болидах VF-26, экипировке гонщиков и униформе сотрудников коллектива.

Айо Комацу, руководитель Haas F1 Team, подчеркнул: «Направление развития нашей команды в последнее время характеризуется инновационным мышлением, современными подходами и энергией, которая отличает новое поколение. Singha – организация, чьё видение во многом совпадает с нашими стратегическими целями.

Мы верим, что это партнёрство позволит обеим сторонам развиваться и вместе добиваться стабильного успеха».