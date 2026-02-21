Главная Новости Haas F1 Team Singha стала официальным партнером команды Haas F1
Новости

Singha стала официальным партнером команды Haas F1

Команда Haas F1 объявила о многолетнем партнёрстве с пивным брендом Singha, логотипы которого с 2026 года появятся на болидах и экипировке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.02.2026, 10:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Гонщики команды Haas F1 Эстебан Окон и Оливер Берман, а также руководитель коллектива Айо Комацу, сразу после завершения предсезонных тестов направились в Бангкок. Здесь представители американской «конюшни» объявили о начале сотрудничества с компанией Singha Corporation.

Singha, один из самых известных пивных брендов Таиланда, имеет продолжительную историю взаимодействия с Формулой 1. Компания уже почти двадцать лет поддерживает команды и гонщиков «Королевских гонок». В частности, Singha в разные годы выступала персональным спонсором таких пилотов, как Кими Райкконен.

Новый этап развития Формулы 1 ознаменован подписанием многолетнего соглашения между Haas F1 и Singha Corporation. В Бангкоке по этому поводу прошла специальная пресс-конференция. Согласно договорённости, начиная с 2026 года, Singha станет официальным поставщиком команды Haas F1. Логотипы бренда появятся на болидах VF-26, экипировке гонщиков и униформе сотрудников коллектива.

Айо Комацу, руководитель Haas F1 Team, подчеркнул: «Направление развития нашей команды в последнее время характеризуется инновационным мышлением, современными подходами и энергией, которая отличает новое поколение. Singha – организация, чьё видение во многом совпадает с нашими стратегическими целями.

Мы верим, что это партнёрство позволит обеим сторонам развиваться и вместе добиваться стабильного успеха».

Источник

Айо Комацу (71)Haas F1 Team (292)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация