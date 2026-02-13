Singer представил кабриолет Porsche 911 Carrera Reimagined — великолепное возвращение в эпоху 1980-х

Компания Singer представила новую модификацию Porsche 911, вдохновлённую широким кузовом 911 Carrera Cabriolet середины восьмидесятых годов.

Напомним, что Singer — фирма из Калифорнии, специализирующаяся на создании высококлассных рестомодов на базе Porsche 911. Каждый последующий проект компании отличается всё более продуманной инженерией и вниманием к деталям.

Последняя работа ателье получила официальное название 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer. Новинка представляет собой кабриолет, выполненный по мотивам недавних купе Singer и вдохновлённый дизайном G-Series середины 80-х. Однако основой для автомобиля, как и в других проектах Singer, послужило шасси более позднего поколения — в данном случае это кабриолет 964-й серии.

Специалисты Singer усилили и расширили кузов, установили внешние панели из углепластика и оснастили автомобиль новой складной крышей с Z-образным механизмом. Тщательность исполнения впечатляет: каждая деталь спроектирована так, чтобы стирать границы между классикой и современностью. Это проявляется, например, в задних фонарях и передних указателях поворота, которые напоминают элементы G-Series, но при этом стали тоньше, эстетичнее и используют LED-технологии.

Будущим владельцам предоставляется возможность выбрать некоторые культовые элементы дизайна G-Series, среди которых — знаменитый "китовый хвост" или более сдержанный активный спойлер, размещённый на крышке двигателя. Уникальные 18-дюймовые колёса выполнены по мотивам классического рисунка "Fuchs", характерного для Porsche 911 тех лет.