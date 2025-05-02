Певец возвращает Porsche 911 Carrera Coupe в 80-е: винтажная модификация для истинных ценителей.

Компания Singer, базирующаяся в Калифорнии, представила Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer, вдохновленную ширококузовыми Carrera 1980-х годов. Новая модель Carrera Coupe, как и большинство других проектов Singer, основана на 964-поколении 911, который разобран до голого кузова, укреплен и обшит панелями из углепластика. Singer сотрудничала с Red Bull Advanced Technologies для жесткости шасси на всех этапах реставрации.

Carrera Coupe имеет уникальный кузов, с широкой посадкой и небольшими квадратными впусками прямо перед задними колесами. Передний и задний бамперы основаны на более сдержанных элементах, использованных в Carrera 911 серии G 1980-х годов.

Фото: autoexpress

По умолчанию Singer устанавливает активный задний спойлер, который поднимается на скорости, сочетаясь с ненавязчивым нижним бампером с тремя отверстиями и фарами широкого заднего света. Опциональный аэродинамический пакет заменяет складной задний спойлер на гораздо более крупный статический спойлер, а также новый передний бампер с более крупными впусками и глубоким сплиттером.

Другие уникальные элементы включают в себя всплывающие противотуманные фары, новый дизайн нижнего переднего бампера, а также комплект 18-дюймовых дисковых колес в стиле Fuchs с центральной блокировкой.

Двигатель разработан в сотрудничестве с Cosworth из Банбури. Воздушно-охлаждаемый 4,0-литровый бензиновый плоский шестицилиндровый двигатель оснащен современной технологией для повышения производительности и обеспечения увлекательного опыта. Эта технология включает переменное распределение клапанов (впервые для Singer) и новую титановую выхлопную систему. Максимальная мощность составляет 416 л.с., но именно 8 100 оборотов в минуту разделяют этот мотор от большинства современных двигателей производительных автомобилей. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и приводит задние колеса через дифференциал с ограниченным скольжением.

Фото: autoexpress

Singer также устанавливает новые четырехпозиционные электронно регулируемые амортизаторы, которые позволяют клиентам настраивать их в процессе движения, а также включает систему подъема передка. Также предусмотрены карбон-керамические тормоза и шины Michelin Pilot Sport.

Внутри почти не осталось ничего от 964, каждый элемент заменен или восстановлен по спецификации клиента. Singer предлагает целый ряд эксклюзивных внутренних компонентов, разработанных в компании, включая индивидуальное рулевое колесо, центральную консоль, вставки панели приборов, а также сиденья-ковши, обтянутые различными кожей и текстурными тканями.

Singer не раскрыла цену на свой новый проект, в основном потому, что стоимость таких проектов варьируется в зависимости от спецификации, но будет построено не более 100 единиц.