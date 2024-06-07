Самопроизвольное возгорание сидений в кроссоверах Kia Telluride - это возможно?

Kia принимает решение отозвать внедорожники Telluride 2020-2024 годов из-за потенциального риска возгорания, вызванного застревшей ручкой сиденья с электроприводом. Всего более 462 000 автомобилей будут направлены к дилерам для замены переключателей сидений.

Владельцам автомобилей рекомендуется парковать свои машины на улице, вдали от зданий и других автомобилей, пока не будут завершены ремонтные работы. Из-за потенциальной опасности возгорания важно соблюдать предосторожности.

Фото: Carsweek.ru

Салон Kia Telluride с возможностью перевозки до восьми пассажиров пользуется популярностью среди крупных семей. Однако теперь владельцам рекомендуется парковать автомобили на улице, вдали от других машин, чтобы избежать возможных проблем из-за перегрева.

Более 460 000 внедорожников "теллурайд", собранных в Джорджии в период с 2020 по 2024 год, будут отозваны из-за выявленных проблем с электрикой сидений. Один из владельцев заметил дым из-под сиденья, а специалисты Kia выявили аналогичную проблему у другого автомобиля.

Проблема электрики связана с панелью переключателей сиденья водителя, что может привести к застреванию ручки сиденья из-за перегрева двигателя. Хотя случаев пожара или травм не зафиксировано, Kia настоятельно рекомендует владельцам временно припарковывать автомобили на открытом воздухе.

Фото: Carsweek.ru

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