Самопроизвольное возгорание сидений в кроссоверах Kia Telluride - это возможно?

Kia принимает решение отозвать внедорожники Telluride 2020-2024 годов из-за потенциального риска возгорания, вызванного застревшей ручкой сиденья с электроприводом. Всего более 462 000 автомобилей будут направлены к дилерам для замены переключателей сидений.
Владельцам автомобилей рекомендуется парковать свои машины на улице, вдали от зданий и других автомобилей, пока не будут завершены ремонтные работы. Из-за потенциальной опасности возгорания важно соблюдать предосторожности.
Салон Kia Telluride с возможностью перевозки до восьми пассажиров пользуется популярностью среди крупных семей. Однако теперь владельцам рекомендуется парковать автомобили на улице, вдали от других машин, чтобы избежать возможных проблем из-за перегрева.
Более 460 000 внедорожников "теллурайд", собранных в Джорджии в период с 2020 по 2024 год, будут отозваны из-за выявленных проблем с электрикой сидений. Один из владельцев заметил дым из-под сиденья, а специалисты Kia выявили аналогичную проблему у другого автомобиля.
Проблема электрики связана с панелью переключателей сиденья водителя, что может привести к застреванию ручки сиденья из-за перегрева двигателя. Хотя случаев пожара или травм не зафиксировано, Kia настоятельно рекомендует владельцам временно припарковывать автомобили на открытом воздухе.
Недавно на рынке соседней страны был представлен привлекательный кроссовер Kia Carens по доступной цене. В Узбекистане начались продажи кроссовера Kia по цене ниже, чем у седана Cerato. Автомобиль предлагается с салоном на шесть мест и четырьмя вариантами комплектации.