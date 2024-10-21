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Шварцман заполнит место Чжоу на первой тренировке.

В рамках подготовки к Гран При Мехико, в команде Sauber было объявлено, что молодой гонщик Роберт Шварцман заменит Гуаньюя Чжоу в первой тренировке этапа.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.10.2024, 20:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

В рамках подготовки к Гран При Мехико, в команде Sauber было объявлено, что молодой гонщик Роберт Шварцман заменит Гуаньюя Чжоу в первой тренировке этапа.

Согласно регламенту, каждая команда должна предоставить возможность молодым пилотам выйти на трассу дважды в течение сезона. В этот раз шанс выпал на долю Роберта Шварцмана, который ранее уже выступал за Sauber в Зандворте, заменив тогда Валттери Боттаса. Теперь же он снова окажется за рулем болида, на этот раз машины, принадлежащей Гуанью Чжоу.

Пресс-релиз команды Sauber содержит следующее заявление: "После успешного выступления в Нидерландах в начале сезона в качестве резервного пилота Ferrari, Роберт Шварцман получит возможность заменить Гуанью Чжоу в первой тренировке Гран При Мехико. Мы рады сотрудничеству с Ferrari и возможности давать молодым талантам шанс проявить себя на трассе. Удачи, Роберт!"

Источник

Роберт Шварцман (3)Sauber (90)

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