Шварцман заполнит место Чжоу на первой тренировке.

В рамках подготовки к Гран При Мехико, в команде Sauber было объявлено, что молодой гонщик Роберт Шварцман заменит Гуаньюя Чжоу в первой тренировке этапа.

Согласно регламенту, каждая команда должна предоставить возможность молодым пилотам выйти на трассу дважды в течение сезона. В этот раз шанс выпал на долю Роберта Шварцмана, который ранее уже выступал за Sauber в Зандворте, заменив тогда Валттери Боттаса. Теперь же он снова окажется за рулем болида, на этот раз машины, принадлежащей Гуанью Чжоу.

Пресс-релиз команды Sauber содержит следующее заявление: "После успешного выступления в Нидерландах в начале сезона в качестве резервного пилота Ferrari, Роберт Шварцман получит возможность заменить Гуанью Чжоу в первой тренировке Гран При Мехико. Мы рады сотрудничеству с Ferrari и возможности давать молодым талантам шанс проявить себя на трассе. Удачи, Роберт!"