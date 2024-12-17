Прогноз Штайнера: Титул в 2025 году не достанется Ферстаппену.

Бывший руководитель команды Haas F1 Гюнтер Штайнер высказал мнение о будущем турецком Гран-при. По мнению Штайнера, к 2025 году Ferrari станет очень сильной и сможет одержать победу на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Однако, по его прогнозам, победителем не будет пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, а гонщик Ferrari – Шарль Леклер.

Касаясь личного зачета, Штайнер выразил готовность сделать ставку на McLaren, и, более того, на конкретного гонщика. Итальянец уверен, что титул чемпиона мира в следующем сезоне достанется не гонщику Red Bull Максу Ферстаппену, а Ландо Норрису, который финишировал на втором месте в прошлом чемпионате.