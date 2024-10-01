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Штайнер: У Льюиса было бы восемь побед при Уайтинге

Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер высказал мнение, что в FIA произошли изменения, и они перестали брать на себя ответственность за свои ошибки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.10.2024, 13:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер высказал мнение, что в FIA произошли изменения, и они перестали брать на себя ответственность за свои ошибки. Он утверждает, что эта тенденция началась после трагической гибели Чарли Уайтинга в марте 2019 года.

Гюнтер Штайнер подчеркнул: «В FIA мы видим отсутствие ответственности за ошибки и утрату тактичности. При Чарли Уайтинге ситуация была иной, но сейчас всё изменилось».

Он напомнил о напряженной борьбе за титул в 2019 году и подчеркнул, что важно соблюдать правила, независимо от пристрастий. Штайнер отметил, что произошедшее было позором перед всем миром. По его мнению, если бы Чарли Уайтинг находился на месте Майкла Маси, споров и недопониманий было бы гораздо меньше.

«Фактически, все понимают, что при участии Чарли Льюис уже давно стал бы восьмикратным чемпионом мира», - добавил Штайнер.

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