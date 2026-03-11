Штайнер: «Mercedes» — мой главный претендент на победу в Китае

Бывший руководитель команды Haas F1 Гюнтер Штайнер поделился своими прогнозами относительно предстоящего Гран При Китая в интервью sport.de.

По мнению Штайнера, команда Mercedes является главным претендентом на победу в этом этапе. Он подчеркнул, что в ближайших гонках Mercedes сможет сохранить свои позиции, поскольку остальные производители пока не готовы предложить значительные технические новинки. Штайнер отметил, что все команды сейчас активно трудятся над модернизацией своих автомобилей, однако первые обновления появятся не раньше, чем через две-три гонки. Только после этого, по его словам, станет ясно, смогут ли конкуренты приблизиться к Mercedes.

Второе место, по мнению эксперта, займёт Ferrari. Штайнер уверен, что итальянская команда выступит в Китае достойно, хотя и не уверен в их победе. «Думаю, в Китае они будут сильны. Не уверен, что они смогут победить, но легко финишируют вторыми. А если у Mercedes вдруг возникнут сложности, Ferrari может перехватить лидерство», – отметил он.

Кроме того, Штайнер отметил успехи Audi, заявив, что команда приятно удивила его результатами. Он напомнил, что по итогам тестов сложно было ожидать, что Audi сможет оказаться в центре пелотона. Сейчас, по его словам, борьба в средней группе команд особенно напряжённая, и Audi входит в тройку лидеров этого сегмента. Несмотря на многочисленные проблемы, с которыми команда столкнулась на тестах, к старту сезона большинство из них удалось решить. Гюнтер Штайнер признался, что впечатлён прогрессом Audi.