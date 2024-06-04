Альберт Штайнер: Мик Шумахер не готов к Alpine

Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер выразил мнение о возможной замене гонщика в команде Alpine. Он утверждает, что Мика Шумахера не стоит рассматривать как кандидата на замену Эстебану Окону, и что заводская команда нуждается в быстром и надежном пилоте.

По мнению Штайнера, на посту руководителя команды Alpine он бы не пригласил Мика Шумахера. Он подчеркнул важность выбора лучшего гонщика из доступных вариантов для заводской команды.

Эксперт также отметил, что столкновение между партнёрами является наихудшим сценарием развития событий. Штайнер подчеркнул, что, на его взгляд, партнёры не обязаны быть друзьями или проводить время вместе после гонок, но они должны уважать друг друга. Он подчеркнул, что важно уважать других людей в жизни. По его мнению, если гонщику не нравится выступать в одной команде с коллегой, то лучше всего сменить команду. Штайнер подчеркнул, что личные предпочтения не должны негативно сказываться на работе команды.