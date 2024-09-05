Шовлин обсудил с Кими подход к работе во время выходных

В Монце молодой итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли сделал свой первый заезд за рулём болида Формулы 1 в рамках официального уик-энда. Однако его выступление длилось недолго, всего десять минут, поскольку он потерпел крушение машины на трассе.

Главный гоночный инженер команды Mercedes, Эндрю Шовлин, отметил, что для подготовки Антонелли к следующим заездам команда сосредоточится на постепенном наращивании скорости.

Эндрю Шовлин выразил сожаление: "Кими разбил машину в повороте Parabolica. Несмотря на хороший темп, нужно обсудить с ним необходимость постепенного увеличения скорости и стратегию на гоночном уик-энде. Мы готовимся отправить его снова на трассу, но выбор трека должен быть тщательно обдуман. Мы не хотим лишать основных гонщиков единственной тренировки в уик-энде со спринтами, но нам придется выбирать трассы осторожно. Уверен, Кими вернется за руль в этом сезоне".