Шесть новых элементов силовых установок перешли к шестерым.

В пятницу в Монако на болидах шести пилотов провели замену компонентов двигателя.

Пилот команды Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, установил новый турбокомпрессор, а также получил свежие модули MGU-H и MGU-K и обновлённую систему выпуска.

У гонщика из Alpine, Франко Колапинто, поменяли модуль MGU-K и систему выпуска. Кроме того, новую выхлопную систему получили Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон, Юки Цунода и Айзек Хаджар.

Все эти действия были выполнены в пределах установленных правил, что позволило избежать штрафов для гонщиков.