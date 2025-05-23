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Шесть новых элементов силовых установок перешли к шестерым.

Гонщики в Монако получили новые элементы силовой установки, не нарушив правила. Макс Ферстаппен и другие обновили свои машины без штрафов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.05.2025, 16:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

В пятницу в Монако на болидах шести пилотов провели замену компонентов двигателя.

Пилот команды Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, установил новый турбокомпрессор, а также получил свежие модули MGU-H и MGU-K и обновлённую систему выпуска.

У гонщика из Alpine, Франко Колапинто, поменяли модуль MGU-K и систему выпуска. Кроме того, новую выхлопную систему получили Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон, Юки Цунода и Айзек Хаджар.

Все эти действия были выполнены в пределах установленных правил, что позволило избежать штрафов для гонщиков.

Источник

Макс Ферстаппен (219)Red Bull Racing (419)FIA (203)Шарль Леклер (106)Ferrari (365)Alpine F1 Team (169)Льюис Хэмилтон (147)Юки Цунода (97)Франко Колапинто (48)Айзек Хаджар (18)Racing Bulls (23)

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