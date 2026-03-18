Шарль Леклер прокомментировал разницу между Ferrari и Mercedes

Леклер признал отставание Ferrari от Mercedes на Гран При Китая, оценив разницу скоростей в пять десятых секунды на круге и поделился планами команды.
Демид Поршнев
18.03.2026, 14:32·2 мин
Шарль Леклер завершил Гран При Китая на четвёртой позиции, проиграв Кими Антонелли, который занял первое место, почти тридцать секунд. Монегаск, выступающий в составе Ferrari, по итогам гонки оценил разницу в темпе по сравнению с Mercedes, отметив отставание на уровне полсекунды за круг.

«Да, мы получили подтверждение [отставания в пять десятых]. На самом деле, мы этого и ожидали. Я не говорю, что ждал отставания, поскольку надеялся, что мы всё же не увидим такую разницу в скорости, но после тестов было такое ощущение», — прокомментировал Леклер по окончании заезда.

По его словам, ситуация с разницей в скорости между Ferrari и Mercedes стала более очевидной. «В Австралии и в спринте я не понимал, почему мы так близки к Mercedes, но сейчас картина стала более понятной. Однако это не означает, что мы не сможем оказывать прессинг на Mercedes и ставить их в трудные ситуации. Борьба с ними может быть довольно интересной», — подчеркнул пилот.

Также Леклер прокомментировал планы Ferrari по устранению отставания от Mercedes. По словам гонщика, намерения по доработке болида есть, однако пока сложно спрогнозировать, насколько эти шаги позволят приблизиться к конкурентам. «Планы есть, но насколько их реализация повлияет на сокращение отставания от Mercedes, я не знаю», — добавил Леклер.

