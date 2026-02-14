Шарль Леклер: «Обгоны теперь даются с большим трудом»

Шарль Леклер поделился мнением о том, что с появлением машин нового поколения задача обгона на трассе стала ещё сложнее. По его словам, теперь многое зависит от того, насколько эффективно гонщики используют энергию гибридных силовых установок. После завершения первых тестовых сессий в Бахрейне пилот Ferrari признался, что пока не смог до конца разобраться с особенностями этих процессов.

Леклер отметил: «Я считаю, что проводить какие-либо обгоны стало исключительно трудно, – цитирует Шарля RacingNews365. – Может, со временем мы научимся, как надо действовать в таких ситуациях. Однако при любой попытке обгона за это приходится расплачиваться.»

Он добавил, что «эта цена намного выше, чем раньше», и подчеркнул, что теперь не только обогнать соперника, но и создать после этого необходимый отрыв стало значительно сложнее по сравнению с прошлым сезоном. По признанию гонщика, пилотирование не приносит особого удовольствия, однако такова текущая реальность.

В то же время Леклер отметил, что управление машиной по-прежнему интересно, но уже по другим причинам. Он подчеркнул, что готов принять вызов, связанный с необходимостью осваивать новые системы, и получает удовольствие от поиска решений, которые ранее не работали на трассе. По его словам, сейчас ситуация изменилась, и ему нравится возможность искать нестандартные подходы для максимально эффективного использования потенциала болида.

Несмотря на выявленные трудности, Шарль Леклер предпочитает не делать поспешных выводов и избегает резкой критики машин нового поколения. Это отличает его позицию от точки зрения Макса Ферстаппена, который ранее высказал более определённое мнение по этому вопросу.