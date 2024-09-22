Шарль Леклер: Феррари на третьем месте по мощности команды

Лучшим результатом команды Ferrari на Гран При Сингапура стало пятое место пилота Шарля Леклера. Монегаск продемонстрировал несколько впечатляющих обгонов во время гонки, включая опережение своего будущего напарника по команде Льюиса Хэмилтона. После финиша Леклер заявил, что извлек из болида максимум возможного.

Другой гонщик Scuderia Ferrari, Карлос Сайнс, стартовавший с десятой позиции из-за происшествия в заключительном этапе квалификации, финишировал седьмым. Это позволило Red Bull Racing увеличить отрыв в Кубке конструкторов до 34 очков.

Леклер поделился своими впечатлениями о гонке: «Мы сделали всё, что было в наших силах. Сегодня мы заплатили за неудачную квалификацию. Я убежден, что мы провели гонку максимально эффективно – команда отработала на отлично».

«Мы начали гонку с терпением, что привело к длительному первому отрезку. Было непросто продержаться двадцать пять кругов за Нико Хюлкенбергом и Фернандо Алонсо, но как только я оказался на чистой трассе, мой темп заметно возрос».

«Утром мы обсуждали стратегию с командой, и у нас было всего несколько вариантов для первой остановки. Мы рассчитывали на длинную первую часть гонки, надеясь на появление машины безопасности, но так и не дождались этого».

«У нас есть над чем работать. Сегодня McLaren снова была эталоном для других, но Макс Ферстаппен показал себя очень сильно. По-видимому, Ferrari является третьей по скорости командой. Мы могли бы показать лучший результат в квалификации – первая строка на старте была вполне по силам, но я не уверен, что мы могли бы бороться за подиум в гонке».

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