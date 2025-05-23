Шарль Леклер оказался самым быстрым в пятницу

В Монако продолжаются тренировки перед предстоящим этапом гонки, и сегодня состоялась вторая часть свободных заездов. Погода радовала участников - солнечно, сухо, воздух прогрелся до +24…23С, а температура асфальта достигла +41…38С.

Улучшившееся состояние трассы позволило гонщикам сконцентрироваться на работе с шинами. В этот уик-энд в Монако для них впервые предусмотрены два обязательных пит-стопа, поэтому оценка эффективности всех трёх типов шин была крайне важна.

Под закат солнца скорости возросли, но молодые гонщики начали допускать ошибки. Красные флаги мелькали на трассе, когда Айзек Хаджар размонтировал заднюю левую шину о барьер в шикане уже на восьмой минуте тренировки.

Эмоционально отреагировав ударами по рулю, гонщик Racing Bulls продолжил движение, добравшись до боксов на трёх колёсах. Механики оперативно устранили поломку, и Хаджар вернулся на трассу.

Ещё через десять минут красные флаги махнули после лобового столкновения Оскара Пиастири с барьером перед первым поворотом. Гонщик не пострадал, но продолжил движение без переднего антикрыла, которое забрали маршалы. Скоро все вернулись на трассу, включая Пиастри.

В конце сессии Хаджар снова зацепил барьер, но на этот раз обошлось без остановки тренировки. Наилучшее время показал прошлогодний победитель Шарль Леклер, проехав круг за 1:11.355.

В первой части свободных заездов команды также столкнулись с вызовами. Погода была облачной, с воздухом +21…22С и трассой +37...39С. Многие команды привезли аэродинамический обвес с максимальной прижимной силой, а также использовали прошлогодние задние антикрыла.

Первая тренировка прошла не без происшествий - гонщики прибавляли в скорости, но не рисковали. Все ещё адаптировались к новым настройкам и мягким резиновым смесям C4, C5 и C6 от Pirelli.

На десятой минуте сессию остановили после столкновения Лэнса Стролла с Шарлем Леклером. Оба гонщика продолжили выступление, но стюарды оштрафовали Стролла. Больше опасных ситуаций удалось избежать, несмотря на несколько инцидентов.

Протокол первой тренировки возглавил Шарль Леклер, проехавший лучший круг за 1:11.964. Гонка обещает быть захватывающей, и участники продолжат готовиться к поединку на улицах Монако.