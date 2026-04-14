Шарль Леклер: Гонки заставляют меня чувствовать себя живым

Шарль Леклер, известный пилот из Монако, вновь вспомнил о своем близком друге и наставнике Жюле Бьянки. В свежем выпуске подкаста The BSMT спортсмен поделился личными воспоминаниями о французском гонщике, который сыграл значимую роль в его становлении в автоспорте.

Леклер рассказал, что в возрасте 17 лет считал Жюля своим спортивным крёстным отцом. По его словам, Бьянки был рядом с самого начала карьеры. «У меня есть видеозаписи, где мы с ним вдвоём дома, и Жюль принёс небольшой карт, чтобы погоняться со мной, хотя я на 6-7 или 8 лет младше. Это одни из моих лучших воспоминаний из автоспорта», — вспоминает Шарль.

По словам Леклера, каждую среду после выступлений они устраивали совместные заезды. Именно в такие моменты он получал ценный опыт, соревнуясь с более взрослыми и опытными соперниками, в том числе с Жюлем, которого считает выдающимся гонщиком.

Общение с Бьянки Леклер считает особенно важным этапом своей жизни. Эти воспоминания, по признанию пилота, до сих пор приносят ему радость и служат источником мотивации. «Именно поэтому у меня никогда не было сомнений в том, что я должен продолжать участвовать в гонках», — отметил он.

Леклер признался, что после трагической гибели Жюля ему было невероятно трудно, однако мыслей о завершении карьеры не возникало. Он подчеркнул, что именно автоспорт помогает ему чувствовать себя по-настоящему живым, а страсть к гонкам остаётся неотъемлемой частью его жизни.