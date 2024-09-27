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Сравнение цен на Lada e-Largus и Tesla: что говорит Шапарин из НАС?

Всем известно, что полностью электрический «Ларгус» оценили в сумму 3,9 млн рублей, не учитывая скидку от государства. Эта цена сопоставима с новой «Теслой» в США. На вторичном рынке у нас уже можно найти подержанный Model 3.
А
Антон Звонкий
27.09.2024, 10:12·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Всем известно, что полностью электрический «Ларгус» оценили в сумму 3,9 млн рублей, не учитывая скидку от государства. Эта цена сопоставима с новой «Теслой» в США.

На вторичном рынке у нас уже можно найти подержанный Model 3. Эксперты убеждены, что по уровню комфорта и динамике электрокар e-Largus превосходит американскую марку.

По мнению Шапарина, вазовский электрокар будут покупать госучреждения, но даже это будет не по их выбору. Впоследствии электрокары станут популярны в такси.

Обычного покупателя такая машина, скорее всего, не заинтересует - цена не соответствует качеству. Эксперты отмечают, что можно выбрать практически любой импортный электрокар, который будет и лучше, и дешевле.

Фото: Carsweek.ru

Как ранее сообщался наш ресурс, электрический «Ларгус» начнут производить в конце сентября.

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