Серхио Перес ведет переговоры с командой Alpine

Серхио Перес, завершивший сотрудничество с Red Bull Racing в прошлом году, рассматривает вариант возвращения в Формулу 1 в 2026 году.

Мексиканский пилот находится в процессе переговоров с новой командой Cadillac, которая дебютирует в чемпионате в предстоящем сезоне. Предполагается, что соглашение между сторонами уже достигнуто, и теперь решение принадлежит Пересу. Вероятно, гонщик не слишком оптимистично смотрит на перспективы команды в ближайшем будущем, поэтому не спешит подписывать контракт, рассматривая иные варианты.

По информации издания The Race, менеджеры Переса встретились с Флавио Бриаторе во время Гран При Майами для обсуждения возможного сотрудничества с Alpine в следующем сезоне. Сейчас Серхио не является основным кандидатом на позицию напарника Пьера Гасли, однако команда рассматривает его наравне с другими претендентами - Франко Колапинто и Полом Ароном.

Согласно имеющемуся соглашению с Колапинто, он выступит за команду Alpine как минимум на пяти гонках, и после Гран При Сильверстоуна будут приняты окончательные решения. Планируется, что к концу года обеим пилотам, включая Пола Арона, будет предоставлена возможность принять участие в нескольких гонках, и лишь после этого команда определит состав на сезон 2026 года.