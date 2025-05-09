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Серхио Перес ведет переговоры с командой Alpine

SEO-оптимизированный заголовок: "Серхио Перес ведёт переговоры с Cadillac и Alpine о возвращении в Формулу 1" SEO-оптимизированный meta-description: "Серхио Перес ищет возможности вернуться в Формулу 1 с новой командой Cadillac. Переговоры также ведутся с Alpine. Решение о будущем гонщика ожидается в ближайшее время."
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.05.2025, 11:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Серхио Перес, завершивший сотрудничество с Red Bull Racing в прошлом году, рассматривает вариант возвращения в Формулу 1 в 2026 году.

Мексиканский пилот находится в процессе переговоров с новой командой Cadillac, которая дебютирует в чемпионате в предстоящем сезоне. Предполагается, что соглашение между сторонами уже достигнуто, и теперь решение принадлежит Пересу. Вероятно, гонщик не слишком оптимистично смотрит на перспективы команды в ближайшем будущем, поэтому не спешит подписывать контракт, рассматривая иные варианты.

По информации издания The Race, менеджеры Переса встретились с Флавио Бриаторе во время Гран При Майами для обсуждения возможного сотрудничества с Alpine в следующем сезоне. Сейчас Серхио не является основным кандидатом на позицию напарника Пьера Гасли, однако команда рассматривает его наравне с другими претендентами - Франко Колапинто и Полом Ароном.

Согласно имеющемуся соглашению с Колапинто, он выступит за команду Alpine как минимум на пяти гонках, и после Гран При Сильверстоуна будут приняты окончательные решения. Планируется, что к концу года обеим пилотам, включая Пола Арона, будет предоставлена возможность принять участие в нескольких гонках, и лишь после этого команда определит состав на сезон 2026 года.

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Серхио Перес (124)Alpine F1 Team (160)

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