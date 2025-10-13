Главная Новости Продажи новых автомобилей в России в сентябре выросли
Продажи новых автомобилей в России в сентябре снизились на 19 процентов, несмотря на рост спроса из-за ожидания повышения утильсбора и выгодных кредитов.
Антон Звонкий
13.10.2025, 12:12·2 мин
Фото: Carsweek.ru

Согласно данным агентства «Автостат», в минувшем месяце на российском рынке было реализовано 122,7 тысячи новых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж снизился почти на 19 процентов. В то же время, по итогам августа был зафиксирован незначительный рост — плюс 0,4 процента. Аналитики отмечают, что уже третий месяц подряд показатели авторынка остаются на максимальном уровне с начала 2025 года.

Ситуацию на рынке прокомментировали представители дилерских центров. Александр Шапринский, представляющий компанию «Прагматика», связывает увеличение спроса с ожиданиями возможного повышения утильсбора. По его словам, желание приобрести автомобиль по прежней цене оказалось сильнее, чем влияние отмены скидок. Дополнительными факторами стали широкий выбор моделей и привлекательные условия автокредитования, которые стали возможны благодаря снижению ключевой ставки.

Илья Петров из «Авилон» в беседе с «Автостатом» отметил, что в начале сентября россияне не проявляли особого интереса к покупке автомобилей. Подобная тенденция, по мнению эксперта, характерна для этого времени года, когда внимание большинства сосредоточено на подготовке к учебному году, а не на крупных приобретениях.

По оценкам Петрова, на сегодняшний день отсутствуют серьезные основания для позитивных прогнозов относительно развития отечественного авторынка. Кредитные ставки по-прежнему остаются высокими, цены на автомобили продолжают расти, а программы скидок постепенно сокращаются или вовсе отменяются.

Андрей Терлюкевич, представляющий «АвтоСпецЦентр», утверждает, что реальные показатели сентябрьских продаж превышают официальные данные. По его словам, значительное влияние на отрасль оказала информация о возможном пересмотре утильсбора, что привело к резкому увеличению покупательской активности в последние недели. Специалист прогнозирует сохранение высокого спроса до ноября.

Ранее сообщалось, что предстоящие изменения в правилах утильсбора могут существенно осложнить поставки иностранных автомобилей в Россию.

