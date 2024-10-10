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Iran Khodro Tara: завершающий этап процесса получения ОТТС

Автомобили из Ирана присутствуют на российском рынке неофициально, но возможность их возвращения на легальных основаниях обсуждается уже в течение двух лет, когда многие иностранные марки покинули местный автомобильный сектор.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.10.2024, 16:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Автомобили из Ирана присутствуют на российском рынке неофициально, но возможность их возвращения на легальных основаниях обсуждается уже в течение двух лет, когда многие иностранные марки покинули местный автомобильный сектор. На форуме автобизнеса «CarX – 2024» свет в конце тоннеля пролил управляющий партнер Iran Khodro в России Михаил Колтунов.

Иранский автопром ранее пробовал появиться на российском рынке, но безуспешно. Несмотря на это, на данный момент в России уже числится около 10 тысяч иранских автомобилей, что указывает на потребность в таких продуктах. Михаил Колтунов отметил, что подготовка к официальному возвращению стала более серьезной.

Стратегическим продуктом для Iran Khodro в настоящее время является седан Tara, построенный на базе Peugeot 301. Peugeot 207i, являющийся демонстрацией возможностей компании, также привлекает внимание на презентациях.

Утверждается, что компания подходит к завершающей стадии получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для модели Iran Khodro Tara. Однако точная дата этого события пока не ясна: это может случиться в ноябре – декабре 2024 или даже в 2025 году.

В следующем году иранская компания планирует представить в России свой кроссовер Rira, созданный на иранской платформе с возможной электрической версией автомобиля.

Одним из важных вопросов является адаптация иранских автомобилей к российским климатическим условиям. Михаил Колтунов отметил, что включены опции для зимы, такие как подогрев зеркал и сидений, а также наличие русифицированной мультимедийной системы.

Что касается цен, до введения новой шкалы утилизационного сбора, модель Tara продавалась в ценовом диапазоне "до 2 млн рублей". Сейчас цены будут скорректированы. Однако объемы поставок остаются под вопросом из-за транспортно-логистических сложностей. Например, на Каспии ограничено число паромов для перевозки автомобилей, а через это море проходит граница между Россией и Ираном.

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