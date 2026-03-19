Себастьян Феттель выйдет на старт Лондонского марафона

Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам Себастьян Феттель готовится принять участие в Лондонском марафоне. Мероприятие, на которое приглашён бывший пилот Формулы 1, состоится 26 апреля.

Феттель выйдет на дистанцию по приглашению Тома Кларксона, известного ведущего пресс-конференций Формулы 1. Оба участника не просто выйдут на старт, но и присоединятся к марафону с благотворительной целью.

Собранные средства будут направлены сразу в две организации: Brain & Spine Foundation, оказывающей помощь людям с неврологическими заболеваниями, а также The Grand Prix Trust, которая поддерживает сотрудников Формулы 1 и студентов, желающих начать карьеру в автоспорте.

Том Кларксон сообщил об участии в марафоне на своих страницах в социальных сетях, отметив, что вместе с ним будет бежать Себастьян Феттель. Кларксон подчеркнул важность поддержки для обеих благотворительных организаций и призвал присоединиться к инициативе.