Себастьян Феттель выйдет на старт Лондонского марафона

Себастьян Феттель примет участие в Лондонском марафоне 26 апреля ради сбора средств для Brain & Spine Foundation и The Grand Prix Trust.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
19.03.2026, 20:21·1 мин
Фото: F1news.ru

Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам Себастьян Феттель готовится принять участие в Лондонском марафоне. Мероприятие, на которое приглашён бывший пилот Формулы 1, состоится 26 апреля.

Феттель выйдет на дистанцию по приглашению Тома Кларксона, известного ведущего пресс-конференций Формулы 1. Оба участника не просто выйдут на старт, но и присоединятся к марафону с благотворительной целью.

Собранные средства будут направлены сразу в две организации: Brain & Spine Foundation, оказывающей помощь людям с неврологическими заболеваниями, а также The Grand Prix Trust, которая поддерживает сотрудников Формулы 1 и студентов, желающих начать карьеру в автоспорте.

Том Кларксон сообщил об участии в марафоне на своих страницах в социальных сетях, отметив, что вместе с ним будет бежать Себастьян Феттель. Кларксон подчеркнул важность поддержки для обеих благотворительных организаций и призвал присоединиться к инициативе.

Себастьян Феттель (26)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
