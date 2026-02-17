Себастьян Феттель рассказал, кого считает фаворитом нового сезона

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель высказал свою точку зрения относительно изменений в техническом регламенте Формулы 1, которые были внедрены перед стартом нового сезона.

Феттель призвал общественность не делать поспешных выводов и не критиковать нововведения без должного анализа. По его словам, сейчас не всё идеально, однако важно дать себе время, чтобы разобраться в происходящем, ведь в данный момент в Формуле 1 происходит множество изменений.

«Я думаю, что нам не нужно спешить с выводам. Я считаю, что в данный момент не всё идеально, но нужно немного подождать, поскольку в данный момент происходит много всего», — отметил Себастьян Феттель.

Гонщик также подчеркнул, что Формула 1 остаётся вершиной мирового автоспорта, а участникам приходится быстро адаптироваться к новым условиям. По его мнению, сейчас появились дополнительные факторы, требующие от пилотов осознанного и вдумчивого подхода. При этом остается вопрос — в какой момент количество этих факторов становится чрезмерным?

Феттель добавил, что согласен с оценкой ситуации, которую дал Льюис, учитывая его большой опыт в Формуле 1. Он напомнил, что подобные перемены уже происходили ранее: после изменений в регламенте в 2014 году ситуация быстро стабилизировалась, и, по мнению Себастьяна, сейчас всё повторится.

На вопрос о фаворитах нового сезона Себастьян Феттель назвал Джорджа Расселла и команду Mercedes.

Также Феттеля спросили, почему он не занял место Хельмута Марко в Red Bull. Бывший гонщик объяснил, что замена Марко стала невозможной, а переговоры на эту тему были только предварительными. Впоследствии команда провела реструктуризацию, и, как отметил Феттель, у коллектива сейчас всё в порядке.

«Знаете, я работал и с другими командами в Формуле 1 в своей карьере и не сжигал мосты», — добавил Себастьян Феттель.