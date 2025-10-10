Shelby Super Snake и GT350 шотландской сборки оснащены компрессорными V8 мощностью свыше 800 л.с.

Компания Shelby готовится открыть новую страницу в своей истории: теперь американский производитель официально займется доработкой своих автомобилей на территории Великобритании. Известно, что стандартные праворульные Ford Mustang будут превращаться в Shelby GT350 или Super Snake с соответствующими доработками как по технической части, так и во внешнем облике.

Реализация автомобилей будет осуществляться по лицензии Shelby через автосалон в Глазго. При этом уже принимаются первые заказы. Фирма CSL Shelby, занимающаяся выпуском фирменных наборов по уходу за автомобилями Shelby, создала подразделение Shelby UK. Сообщается, что на базе в Эдинбурге ежегодно смогут собирать до 30 праворульных моделей Shelby.

Для британского рынка Shelby UK использует уже готовые праворульные Ford Mustang, к которым устанавливается фирменный комплект переоборудования, поставляемый напрямую от Shelby American. По заверениям Shelby UK, вся процедура превращения занимает не более трех недель, а адаптация к местным требованиям требует минимальных изменений. Стоит отметить, что лондонский дилер роскошных автомобилей Clive Sutton также занимается поставками праворульных Shelby Supersnake в Великобританию, однако там автомобили проходят конвертацию в Германии.

Точные цены на новинки Shelby пока не объявлены. Будущие владельцы смогут либо оснастить уже имеющийся у них Ford Mustang соответствующим комплектом, либо приобрести полностью готовый автомобиль у Shelby UK. В США Shelby GT350 предлагается по цене от $109,999 (примерно £81,000), а более мощная версия Super Snake обойдется в $159,995 (около £120,000). Учитывая, что стандартный Mustang GT в Великобритании стартует с отметки £58,470, можно ожидать, что праворульные Shelby будут стоить заметно дороже.