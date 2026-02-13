Сайнс: Разрывы не столь малы, как были в прошлом году

В пятницу оба пилота команды Williams приняли участие в тестовых заездах на автодроме в Бахрейне. Алекс Элбон и Карлос Сайнс высоко оценили надежность болида FW47, а также обратили внимание на существенную разницу в скорости между машинами различных команд.

Алекс Элбон, занявший 11-е место в протоколе дня, поделился впечатлениями: «Мы были готовы к тому, что эти три дня окажутся непростыми. Наша задача заключалась в том, чтобы привыкнуть к новому автомобилю и разобраться с регламентом. Среди положительных моментов — мы смогли проехать довольно большую дистанцию, и техника показала себя очень надежной, а это редкость на первой неделе тестов.

Для меня знакомство с новой машиной стало довольно сложным испытанием, однако мне по душе изучать все тонкости управления. Нам предстоит серьезная работа, чтобы извлечь максимум из собранных данных и подготовить болид к следующим испытаниям. Уже на следующей неделе команда займется детальным анализом полученной информации».

Карлос Сайнс, завершивший день на 13-й строчке, отметил: «Важно, что мы смогли проехать так много кругов и полноценно протестировать автомобиль. Нам еще необходимо восполнить упущенное, однако более 210 пройденных кругов позволили мне значительно лучше понять, чего ждать от этого сезона.

Машины в этом году сильно отличаются от предыдущих, и впереди нас ждет непростой сезон. Впрочем, сложности — не в новинку, ведь именно за вызовами мы здесь. Говорить о результатах и сравнивать себя с ближайшими конкурентами еще рано, но уже видно, что разрывы между командами стали заметнее по сравнению с прошлым годом.

Самое главное сейчас — мы определили направления, в которых должны сосредоточить усилия в ближайшее время. Я рассчитываю, что по мере приближения к этапу в Мельбурне мы сможем постепенно наращивать темп. Работы предстоит много, и терять время нельзя», — подытожил Сайнс.