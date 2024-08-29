Сайнс и Леклер представили новые шлемы перед Гран При Италии.

Недавно стало известно, что на гоночном треке в Монце болиды Ferrari будут выглядеть необычно - раскраска машин будет немного отличаться от традиционной, а гонщики Шарль Леклер и Карлос Сайнс выступят в комбинезонах черного цвета.

Спортсмены Скудерии поделились с поклонниками в социальных сетях фотографиями шлемов, которые они наденут на Гран При Италии.

Фото: F1news.ru

На снимках видно, что Леклер выбрал практически полностью черный шлем с небольшими вставками желтого цвета и флагом Италии. В то время как у Сайнса преобладает желтый цвет Модены в дизайне его шлема.