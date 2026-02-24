Сайнс и Алонсо поговорили о трудностях своих команд

Карлос Сайнс в недавнем интервью изданию El Mundo Deportivo поделился подробностями своей встречи с Фернандо Алонсо на тестах в Бахрейне, где пилоты обсудили текущие сложности команд Williams и Aston Martin.

По словам Сайнса, во время тестовых заездов он пересёкся с Алонсо на трассе. Спортсмены провели вместе около 20 минут, во время которых обсудили ситуацию, складывающуюся в их коллективах. Сайнс отметил, что Фернандо также оказался в непростой ситуации и выражает желание увидеть, на что способна его команда и каким образом она будет справляться с возникающими трудностями.

Карлос подчеркнул, что успех обоих во многом зависит от того, насколько эффективно их команды смогут отреагировать на вызовы сезона. Он пожелал Алонсо удачи и выразил надежду, что дуэт Aston Martin и Honda сможет показать более высокие результаты по сравнению с тем, что было продемонстрировано на тестах в Бахрейне.