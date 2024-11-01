Не в Ferrari, и не в других машинах.

Карлос Сайнс, общаясь с представителями прессы в пит-лейне автодрома в Сан-Паулу, выразил свою поддержку семьям, переживающим стихийные бедствия в Испании. Гонщик команды Ferrari выразил соболезнования и заявил, что все должны сделать все возможное, чтобы вернуть хоть немного радости пострадавшим.

Карлос отметил успехи Ferrari на последних этапах, где победы одержали как Шарль Леклер, так и сам Сайнс. Гонщик подчеркнул, что McLaren в определенные моменты выезжал быстрее, поэтому команда должна оставаться спокойной, помня о зависимости от соперников.

Сайнс рассказал о работе команды над улучшением болида, особенно воздушной динамики, и похвалил новое переднее крыло SF-24, повысившее стабильность машины и аэродинамические характеристики. Гонщик также отметил, что после Гран При США лучше понял, как вести себя с резиной на квалификации.

В заключение, Сайнс выразил грусть по поводу предстоящего ухода из команды в 2025 году, надеясь на победу Ferrari в Чемпионате Конструкторов этого сезона.

Отметив сомнительную тактику Макса Ферстаппена в борьбе с Ландо Норрисом, Сайнс отметил, что гонщик Red Bull пытается минимизировать потерю очков. Однако два штрафа по 10 секунд, полученные Ферстаппеном, являются сигналом от стюардов, что несправедливое поведение не останется незамеченным.

«Макс, наверное, понял этот сигнал. В нашем спорте важно соблюдать корректность, иначе придется платить за свои поступки», - подчеркнул Сайнс.