Самый доступный кроссовер Chery пропал с официального сайта в России: что с наличием Tiggo 4 у дилеров и какая модель придёт ему на смену

Из официального русскоязычного каталога Chery исчез компактный кроссовер Tiggo 4, который был представлен на российском рынке с октября 2024 года как обновленная версия Tiggo 4 Pro. Теперь самым доступным внедорожником марки в России остается модель Tiggo 7L, стартующая по цене от 2 735 000 рублей.

Официальных комментариев от пресс-службы Chery по поводу исчезновения Tiggo 4 из модельного ряда пока не поступало. Тем не менее, согласно объявлениям на одном из ведущих классифайдов, автомобили этой модели еще доступны у дилеров в различных регионах страны. Как отмечают «Автоновости дня», покупатели могут найти в наличии несколько сотен кроссоверов Tiggo 4.

До момента удаления с сайта, Tiggo 4 предлагался в пяти комплектациях. Базовая версия MT Line оснащалась механической коробкой передач и оценивалась в 2 039 000 рублей. Модификация CVT Line с вариатором и атмосферным двигателем стоила 2 139 000 рублей. Комплектации Active, Prime и Ultra, оснащенные турбированным мотором и шестиступенчатым «роботом», имели ценовой диапазон от 2 220 000 до 2 620 000 рублей.

Поставки импортных моделей Chery в Россию, как стало известно, практически прекратились в начале 2026 года. В результате на отечественном рынке остается только локализованный аналог — кроссовер Tenet T4, который производится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

Tenet T4 реализуется в России с августа прошлого года. Помимо комплектаций, аналогичных оригинальному Chery, модель получила два специальных полноприводных исполнения, разработанных с учетом потребностей российского рынка. Стоимость автомобилей Tenet T4 2025 года выпуска варьируется от 2 039 000 до 2 599 000 рублей, а модели 2026 года предлагаются по цене от 2 099 000 до 2 659 000 рублей.

