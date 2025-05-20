Сафнауэр раскрыл детали о новой команде

Известный руководитель в мире автоспорта, Отмар Сафнауэр, заявил о создании новой команды в Формуле 1. В ходе подкаста The Race он поделился информацией о том, что уже собрал команду "серьезных людей", готовых финансировать проект, и получил поддержку автопроизводителя, заинтересованного в присоединении к инициативе.

Сафнауэр заявил: "Средства имеются. Финансирование обеспечат люди, способные выделить средства на команду. У нас также есть автопроизводитель, желающий вступить в Формулу 1".

Эксперт уверен, что вопрос времени, когда новая команда сможет дебютировать в чемпионате. Возможно, одна из существующих команд будет продана. Сафнауэр отметил, что новый Договор согласия на 2026-2030 годы осложняет продажу команд на данный момент.

В настоящее время в чемпионате участвуют девять владельцев команд, у каждого из которых свои взгляды и мотивы. Он выразил надежду на то, что некоторые из них решат, что настало время уйти, и примут решение о продаже команды.

По мнению Сафнауэра, собранные ресурсы позволят создать конкурентоспособную команду в кратчайшие сроки. Он утверждает, что сможет привлечь необходимых специалистов, а автопроизводитель, занимающийся силовыми установками, обладает большим опытом. Финансовая поддержка позволит развить аэродинамическую часть, отдел исследований и базу, повторив успех Лоуренса Стролла.

Создание команды может занять два-три года, чтобы собрать команду и разработать необходимые инструменты, после чего за три-четыре года стать конкурентоспособными.

Вспоминая свой опыт работы в команде BAR, Сафнауэр отметил, что во втором сезоне 2000 года они поделили четвертое место с Benetton, имея всего три сотрудника. Он выразил уверенность в своих силах и заявил, что готов к дебюту новой команды в 2028 или 2029 году, если появится такая возможность.