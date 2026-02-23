Главная Новости Отмар Сафнауэр Сафнауэр не пострадал в результате авиационного инцидента
Отмар Сафнауэр не пострадал при инциденте с Boeing 737-900 Delta на рейсе Саванна-Атланта из-за отказа двигателя и экстренной посадки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.02.2026, 17:12·1 мин
Фото: F1news.ru

Бывший глава команд Racing Point, Aston Martin и Alpine Отмар Сафнауэр стал участником авиационного инцидента, который произошёл на борту самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Delta. Лайнер следовал по маршруту из Саванны в Атланту.

Сразу после начала взлёта в аэропорту Саванны на борту воздушного судна произошла «механическая неисправность». Как стало известно, отказал левый двигатель. Через иллюминатор Сафнауэр увидел языки пламени и запечатлел происходящее на фотографию, которую затем опубликовал в социальных сетях с подписью: «Из-за неисправности двигателя горит топливо».

Экипаж воздушного судна незамедлительно принял решение вернуться в аэропорт вылета. На взлётно-посадочной полосе в тот момент уже были готовы встретить прибывающий самолёт пожарные расчёты и работники экстренных служб.

Отмар Сафнауэр не получил никаких травм. После благополучной посадки экс-глава гоночных команд сфотографировался вместе с пилотами и лично выразил благодарность экипажу за профессиональные действия в сложной ситуации.

Источник

