Проблемы, с которыми столкнутся владельцы гибридных автомобилей в России зимой. Мнение специалиста

Руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин в беседе с «Газетой.ру» раскрыл, какие проблемы могут возникнуть у владельцев гибридных машин в холодное время года.

Гибридные транспортные средства оснащены как обычным двигателем, так и электрическим. И это является одним из недостатков таких автомобилей. Оба типа двигателей имеют ограниченные возможности, причем емкость аккумулятора здесь меньше, чем у полностью электрических моделей.

В холодное время года особенно ощутимо снижение производительности гибридов. Возможности движения на электричестве ограничиваются примерно 60-80 километрами пробега. Кроме того, динамика снижается, а расход топлива увеличивается.

Из-за недостаточной емкости аккумулятора автомобилю часто приходится переключаться на двигатель внутреннего сгорания. Кроме того, зимой замедляется процесс зарядки аккумулятора, отмечают эксперты. Для прогрева гибридного автомобиля требуется значительно больше времени, чем для транспортного средства с обычным двигателем.

Не только технические трудности возникают у владельцев гибридных машин. С начала прошлого года увеличились налоги на транспорт и страховые взносы для таких автомобилей.

Фото: Carsweek.ru

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