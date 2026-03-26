С 2023 года беспилотные КАМАЗы преодолели почти 6 миллионов километров

С 2023 года высокоавтоматизированные грузовые автомобили КАМАЗа проходят масштабные испытания на трассах М-11 «Нева» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). За этот период автопоезда преодолели около 6 миллионов километров, перевезли 732 тысячи кубометров груза и не допустили ни одной аварии. Об этом информирует официальный канал MAX Ростеха.

В настоящее время к тестированиям подключены 18 транспортных средств. Максимальная скорость беспилотных автомобилей достигает 89 километров в час. Для мониторинга дорожной ситуации используются радары, лидары и камеры, которые фиксируют дорожную разметку и окружающую инфраструктуру.

В каждом автомобиле присутствует водитель-испытатель. Его задача — контролировать работу автоматизированных систем и обеспечивать безопасность движения. Кроме того, водители берут на себя управление машиной при заездах и выездах с трасс, а также при выполнении маневров на начальных и конечных участках маршрута.

Также сообщается, что КАМАЗ внедрил программу «Виртуальный полигон», направленную на предотвращение аварийных ситуаций. В рамках этой платформы моделируются различные дорожные инциденты с участием беспилотных транспортных средств, а также производится настройка алгоритмов поведения для автономного вождения на трассе М-11.