С 2023 года беспилотные КАМАЗы преодолели почти 6 миллионов километров
С 2023 года беспилотные КАМАЗы преодолели почти 6 миллионов километров

Беспилотные грузовики КАМАЗа прошли 6 млн км по трассам М-11 и ЦКАД без аварий, перевезли 732 тыс. кубометров груза, испытания продолжаются.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.03.2026, 16:01·2 мин
Фото: Autostat.ru

С 2023 года высокоавтоматизированные грузовые автомобили КАМАЗа проходят масштабные испытания на трассах М-11 «Нева» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). За этот период автопоезда преодолели около 6 миллионов километров, перевезли 732 тысячи кубометров груза и не допустили ни одной аварии. Об этом информирует официальный канал MAX Ростеха.

В настоящее время к тестированиям подключены 18 транспортных средств. Максимальная скорость беспилотных автомобилей достигает 89 километров в час. Для мониторинга дорожной ситуации используются радары, лидары и камеры, которые фиксируют дорожную разметку и окружающую инфраструктуру.

В каждом автомобиле присутствует водитель-испытатель. Его задача — контролировать работу автоматизированных систем и обеспечивать безопасность движения. Кроме того, водители берут на себя управление машиной при заездах и выездах с трасс, а также при выполнении маневров на начальных и конечных участках маршрута.

Также сообщается, что КАМАЗ внедрил программу «Виртуальный полигон», направленную на предотвращение аварийных ситуаций. В рамках этой платформы моделируются различные дорожные инциденты с участием беспилотных транспортных средств, а также производится настройка алгоритмов поведения для автономного вождения на трассе М-11.

