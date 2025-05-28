Рынок подержанных пикапов в апреле оживился.

По информации агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2025 года в России было куплено немного более 3 тысяч подержанных пикапов. Это на 1,6% больше, чем год назад. Аналитики агентства отмечают, что в начале года спрос на подержанные пикапы вырос на 22%, затем в феврале сократился на 3%, в марте – на 5%, а в апреле была зафиксирована небольшая, но позитивная динамика.

По результатам апреля самой популярной маркой стала японская Toyota, чьи пикапы на вторичном рынке были проданы в количестве 679 штук, что составляет 22% от общего объема. 19% всех подержанных пикапов, купленных в прошлом месяце, приходится на японский бренд Mitsubishi (580 шт.). На третьем месте идет отечественный производитель УАЗ (404 шт.), что равно 13% рынка. В ТОП-5 также вошли китайская Great Wall и немецкий Volkswagen (254 и 183 шт. соответственно).

Самой востребованной моделью на вторичном рынке остается Toyota Hilux, которую приобрели в количестве 596 экземпляров в апреле. На втором месте расположился Mitsubishi L200 (578 шт.), а на третьем – УАЗ «Пикап» (404 шт.). Также в лидеры вошли Volkswagen Amarok (183 шт.) и SsangYong Actyon Sports (126 шт.).

Суммарный объем вторичного рынка пикапов за первые четыре месяца текущего года составил 10,7 тысяч единиц. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Подробнее о тенденциях и перспективах развития вторичного рынка автомобилей обсудят на форуме автобизнеса под названием «Used Cars Forum – 2025», который пройдет 19 июня в Москве при поддержке агентства «АВТОСТАТ».