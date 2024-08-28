Рост рынка подержанных автомобилей премиум-класса в июле составил 8%

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», россияне не перестают радовать себя роскошью на четырех колесах. Так, в июле 2024 года было приобретено 209 подержанных автомобилей класса Luxury, что на 8% больше, чем в июле прошлого года, когда было реализовано 194 таких машины.

Если сравнивать данные с предыдущим месяцем, июнем текущего года, то рост составил всего лишь две машины, однако тенденция остается положительной.

Анализ показал, что 35% всех подержанных авто класса Luxury, купленных в июле, были марки Bentley - 73 штуки. За ними следуют Rolls-Royce (42 шт.), Lamborghini (38 шт.) и Maserati (30 шт.). Также в числе популярных брендов Ferrari (19 шт.) и Aston Martin (7 шт.).

Среди лидеров продаж можно выделить Bentley Continental GT (36 шт.), Lamborghini Urus (30 шт.) и Bentley Continental Flying Spur (19 шт.). Эти модели пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке.

Интересно, что более 75% подержанных автомобилей класса Luxury были куплены в трех российских регионах. Абсолютным лидером здесь является Москва, где было продано 125 подержанных люксовых автомобилей, что составляет 60% от общего объема. На втором и третьем местах расположились Подмосковье и Санкт-Петербург (20 и 15 шт. соответственно). Остальные регионы страны показали менее внушительные результаты.

Суммируя итоги за 7 месяцев текущего года, стоит отметить, что общее количество приобретенных подержанных автомобилей класса Luxury составило 1264 единицы. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о стабильности рынка.