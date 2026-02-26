Haval подвел итоги производства на своем российском заводе

Завод Haval, расположенный в Тульской области, с момента своего открытия в июне 2019 года уже выпустил более 440 тысяч автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили представители GWM в России.

По информации концерна, производственные мощности предприятия в настоящее время дают возможность выпускать шесть моделей. Линейка включает такие кроссоверы, как Haval Jolion, F7, Dargo, а также кросс-купе F7x. Помимо этого, ассортимент дополняют модели повышенной проходимости Haval H3 и H7.

В концерне подчеркнули, что тульский завод Haval стал первым зарубежным производством полного цикла для компании GWM. Комплекс, размещённый на территории индустриального парка «Узловая», оснащён цехами штамповки, сварки, окраски и сборки автомобилей, а также включает мощности по выпуску компонентов и производству двигателей.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» напоминало, что в феврале 2025 года в Калужской области на предприятии «Автомобильные технологии» началось производство кроссовера Haval M6. До окончания года с конвейера было выпущено 24,5 тысячи экземпляров этой модели. На 2026 год планируется увеличить объёмы и достичь показателя в 35 тысяч выпущенных автомобилей Haval M6.