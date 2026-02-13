Российский рынок мотоциклов с пробегом достиг рекордных показателей

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в прошлом году в России был зафиксирован рекордный объем продаж мотоциклов с пробегом — 125 тысяч единиц. Этот показатель оказался на 10% выше уровня 2024 года, а вторичный рынок мототехники уже третий год подряд уверенно превышает отметку в 100 тысяч проданных мотоциклов.

Более половины всех приобретённых подержанных мотоциклов пришлось на пять ведущих брендов: четыре из них японские и один — немецкий. Наибольшим спросом пользовались Honda (23,4 тыс. штук), Yamaha (17,2 тыс.), Suzuki (10,2 тыс.), Kawasaki (9,8 тыс.) и BMW (9,3 тыс.).

Возглавил модельный рейтинг Honda CBR, разошедшийся в количестве 4,8 тыс. экземпляров. На второй позиции оказалась Honda CB с результатом 4,1 тыс. проданных мотоциклов. Замыкает тройку лидеров Jawa 350 — владельцев этой модели стало больше на 3,5 тыс.

Аналитики отмечают, что почти каждый второй мотоцикл с пробегом, купленный в 2025 году, был произведён японскими компаниями — их доля составила 48,5%. Второе место по популярности заняли китайские производители (12,4%), на третьем — российская мототехника с долей 8,5%.

