Рост российского рынка подержанных электромобилей составил 28%

Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежую статистику продаж подержанных электрокаров в России за январь и февраль 2026 года. По данным специалистов, в этот период жители страны приобрели 2 146 автомобилей с электрическим приводом на вторичном рынке. Этот показатель оказался выше на 28% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года.

Японский производитель Nissan вновь возглавил рейтинг самых востребованных марок на рынке подержанных электромобилей: за два месяца в РФ было куплено 372 экземпляра этой марки. Это около 17% от общего числа реализованных б/у электрокаров. Близкий результат показал и китайский бренд Zeekr — 367 автомобилей сменили владельцев в начале года.

Третье место по продажам заняли электромобили марки «Москвич» — за январь и февраль было реализовано 183 таких машины. Практически сопоставимые показатели у Tesla, электрокары которой купили 180 раз. В пятерке лидеров оказалась и Audi с результатом 176 перепроданных электромобилей. На долю этих пяти брендов пришлось порядка 60% всего вторичного рынка электрокаров в России.

Лидером среди моделей второй год подряд остается Nissan Leaf: за первые два месяца 2026 года было приобретено 347 подержанных автомобилей этой модели. Также в тройку самых популярных вошли Zeekr 001 (250 экземпляров) и Moskvich 3e (183 автомобиля).