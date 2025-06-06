Соотечественники потерялись в многочисленных суббрендах китайских автомобилей

За последние три года на российском рынке автомобилей произошли значительные изменения из-за вторжения китайских автопроизводителей и их суббрендов. Об этом сообщил директор по продажам в рознице компании «Авилон» Илья Петров. Он поделился мнением в преддверии проведения конференции «MarketAuto – 2025», которая пройдет в Москве 18 июня.

По его словам, после ухода европейских, японских и корейских марок в 2022 году, китайские автопроизводители смогли получить лидирующие позиции на рынке, особенно в категории автомобилей стоимостью от 2 миллионов рублей.

«Создание суббрендов позволило китайским компаниям нацелиться на разные ценовые сегменты, такие как премиальный (EXEED), молодежный (Jetour), средний ценовой сегмент (OMODA), бюджетный (Kaiyi) и другие. Однако такая политика имеет и отрицательные аспекты - покупатели часто путаются из-за большого количества суббрендов. Внешний вид и технические характеристики многих из них почти не отличаются, что затрудняет выбор автомобиля и снижает доверие к новым брендам. Бывает, что производители переименовывают суббренды и модели, но отличия между ними незначительны», - прокомментировал Петров.

По мнению директора по связям с общественностью компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анны Уткиной, практика бейджинжиниринга, когда на одну модель устанавливаются разные эмблемы, может создавать иллюзию разнообразия, но в долгосрочной перспективе подрывает доверие владельцев автомобилей. Для многих потребителей становится ясно, что за разными названиями кроются идентичные модели, что уменьшает приверженность к бренду. Это также затрудняет создание стабильной клиентской базы и увеличивает чувствительность к изменениям на рынке. Такой подход может негативно отразиться на бизнес-показателях дилеров, которым придется делать крупные рекламные затраты для продвижения одинаковых моделей.

«Бейджинжиниринг действительно усложняет предложение на российском рынке. Различные исследования свидетельствуют о том, что многие автолюбители до сих пор не знакомы с такими производителями, как Geely, Chery и Haval, не говоря уже о новых брендах. Знакомство с маркой и лояльность зависят от ресурсов, которые вложены в маркетинг. Успешный запуск, например суббренда OMODA, требует серьезных инвестиций со стороны компании», - подытожил директор по маркетингу и PR компании LikeAvto Илья Бедерханов.

Больше информации о том, какие суббренды могут покинуть автомобильный рынок России, вы сможете найти в нашей следующей публикации в рубрике «Экспертное мнение».