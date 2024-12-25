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Покупка автомобилей на маркетплейсах становится популярной среди россиян

Преимущества покупки автомобилей на маркетплейсах: свежие мнения экспертов и перспективы рынка. Читайте подробности у нас в рубрике.
РедакцияР
Редакция
25.12.2024, 09:32·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Интерес к приобретению автомобилей на онлайн-площадках на данный момент растет, и, как прогнозируют эксперты, этот тренд будет только усиливаться в следующем году. Свое мнение на этот счет выразил глава департамента автомобильной тематики в компании Wildberries Василий Гаврилюк, отметив, что такая популярность объясняется рядом явных преимуществ по сравнению с традиционной покупкой в автосалоне.

«Одним из ключевых факторов является бесплатная доставка прямо по указанному покупателем адресу. Нет необходимости проводить несколько часов в автосалоне, ожидая оформления бумаг. Еще одним значимым аспектом является фиксированная цена, а не диапазон «от» и «до». Важным плюсом является и то, что цены на транспортные средства закрепляются на момент сделки и учитывают все возможные скидки от производителей. Все необходимые таможенные сборы за автомобили уже оплачены. Транспортные средства, представленные на витрине, точно есть в наличии», – прокомментировал Василий Гаврилюк.

Мнение Василия Гаврилюка поддерживает руководитель отдела автомобильных товаров в платформе «Яндекс.Маркет» Дмитрий Аленин, который считает, что через 2–3 года покупка автомобилей в онлайн-магазинах станет еще более привычной, благодаря появлению услуг trade-in и возможности получения кредита и рассрочки прямо на площадках.

Пользовательская аудитория онлайн-площадок максимально широка. Сюда входят люди, которые уже имели опыт использования интернет-сервисов и убедились в надежности и безопасности всех совершаемых сделок. В этом контексте онлайн-площадки являются удобной альтернативой традиционным автосалонам. В любом случае, клиент вправе сначала посетить автосалон, ознакомиться с моделью, совершить тест-драйв, а затем приобрести автомобиль оптимальным образом», – подытожил руководитель отдела развития онлайн-продаж в компании Chery Automobile Rus Артем Богданов.

Подробнее о перспективах покупки автомобилей на онлайн-площадках читайте в специализированной рубрике «Экспертное мнение».

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