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Средний россиянин не планирует использовать один автомобиль дольше 5 лет

Руководитель потребительского маркетинга Avito Авто Евгения Табакова раскрыла сегодня особенности покупателя подержанного автомобиля и его предпочтения в процессе выбора на форуме автобизнеса «CarX – 2024», проведенном агентством «АВТОСТАТ».
РедакцияР
Редакция
10.10.2024, 16:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Руководитель потребительского маркетинга Avito Авто Евгения Табакова раскрыла сегодня особенности покупателя подержанного автомобиля и его предпочтения в процессе выбора на форуме автобизнеса «CarX – 2024», проведенном агентством «АВТОСТАТ».

По данным Avito Авто, в прошлом году увеличилась доля людей, отложивших покупку автомобиля. Однако в текущем году ситуация осталась стабильной, несмотря на происходящие события, не повлиявшие значительно на планы по приобретению транспортного средства. Отмечается, что 41% молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет задерживались с покупкой автомобиля.

За последние полгода лишь треть аудитории приобретала автомобиль, не расставаясь с уже имеющимся. В то же время 47% покупателей как приобрели, так и продали автомобиль, что превышает показатель прошлого года на 4 процентных пункта.

Средний возраст приобретенного подержанного автомобиля за последние полгода составил 7 лет. Тем не менее желаемый период эксплуатации транспортного средства оценивается в среднем от 4 до 5 лет.

Подержанные автомобили в основном приобретаются за наличные средства. Потребительский кредит занимает второе место по популярности, за ним следует автокредит. Интересно, что четверть покупателей автомобилей стоимостью более 2 млн рублей прибегают к автокредитованию. С другой стороны, потребительский кредит предпочтителен для клиентов, выбирающих автомобили дешевле 700 тыс. рублей (их доля составляет 21%).

Почему люди принимают решение о покупке автомобиля? Основные мотивы – устаревший функционал текущего автомобиля, привлекательность другой модели и замена общественного транспорта.

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Автомобили с пробегом (36)Конференции (59)Carx (9)

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