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Nissan предложил россиянам альтернативу Land Cruiser 300

Nissan Armada: внедорожник за 9,7 млн в Москве. У модели просторный салон на 7 человек, вместительный багажник. Сравнение с Land Cruiser 300 по технологиям и цене. В Armada - 400-сильный V8 двигатель, множество опций, включая камеры кругового обзора.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.12.2024, 16:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В столице России за 9,7 миллиона рублей можно приобрести внедорожник Nissan Armada. Автомобиль имеет длину 5306 мм и колесную базу 3076 мм. Интерьер машины вмещает до семи человек, что делает его достаточно просторным.

По сравнению с Land Cruiser 300, Nissan Armada предлагает больше места как в салоне, так и в багажнике. В то же время у Toyota больше современных технологий. Выбор между этими моделями зависит от потребностей покупателя. Однако значительным преимуществом Armada является более доступная цена до 10 миллионов, в то время как LC 300 оценивается примерно в 12-13 миллионов.

Nissan Armada оснащается 400-сильным бензиновым мотором V8 объемом 5,6 литра, работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом.

Среди доступных опций для Armada можно выделить оптику на светодиодах, кресла с кожаной обивкой, 2-зонный климат-контроль, люк, парковочные датчики, камеры кругового обзора, современную мультимедиа и другие функции.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось о презентации в Китае электроседана Nissan N7 от совместного предприятия Nissan-Dongfeng, оборудованного уникальным водительским креслом.

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