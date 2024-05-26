Простые способы избежать эвакуации автомобиля в 2024 году, рекомендованные российскими специалистами

В случае, если водитель обнаруживает, что его автомобиля нет на парковочном месте, первая мысль, разумеется, о том, что его могли угнать. Однако, спустя некоторое время начинается более детальный анализ ситуации: возможно, машину эвакуировали? Поэтому, когда водитель вынужден оплатить штраф в такой ситуации, он делает это с определенным пониманием – ведь главное, что автомобиль не был похищен.

Юристы подчеркивают, что есть определенные тонкости, которые автовладелец может использовать в свою пользу. Согласно словам Григория Колпакова, эвакуация транспортного средства будет признана незаконной, если до начала процесса самой эвакуации не был составлен соответствующий протокол. Это нарушение должно быть зафиксировано на видео, а затем подано жалоба на действия ГИБДД, утверждает эксперт.

Если штраф будет аннулирован, то в случае желания можно пойти дальше и потребовать компенсацию затрат, связанных с транспортировкой автомобиля на штрафную стоянку. Колпаков поясняет, что для успешной оспаривания эвакуации необходимо иметь убедительные доказательства своей невиновности. После этого водителю дается десять дней на обжалование постановления. Необходимо помнить, что если владелец успел подойти к автомобилю до его эвакуации, такие действия уже считаются незаконными, напоминает юрист. Однако об этом детали часто забывают обе стороны в процессе.

Если водитель появляется вовремя, его автомобиль должны вернуть. Но за нарушение правил парковки в неположенном месте необходимо будет заплатить штраф.

Фото: Carsweek.ru

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