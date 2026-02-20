Главная Новости Россия оказалась среди стран с самыми дорогими автомобилями: в каких государствах покупка машины стоит особенно дорого
Россия оказалась среди стран с самыми дорогими автомобилями: в каких государствах покупка машины стоит особенно дорого

Средняя стоимость новых легковых автомобилей в России выросла на 46 процентов за четыре года и превысила 3,5 млн рублей, сообщает Автостат.
Виктор Андреев
20.02.2026, 07:35·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Средняя цена новых легковых автомобилей на российском рынке за последние четыре года увеличилась на 46%, поднявшись с 2,4 до 3,5 млн рублей. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. Таким образом, автомобили в России оказались одними из наиболее дорогих в мире.

При обменном курсе доллара на уровне 76–78 рублей, стоимость новой легковой машины в России превысила отметку в 45 тыс. долларов. Для сравнения, в Канаде средняя цена нового автомобиля составляет 62 тыс. долларов (около 4,7 млн рублей), в Великобритании — 61 тыс. долларов (4,6 млн рублей), в США — 52 тыс. долларов (4 млн рублей), а в Израиле — 50 тыс. долларов (3,8 млн рублей).

Самые доступные цены на новые автомобили зафиксированы на автомобильных рынках Китая, Японии и Индии. Так, средняя стоимость машины в этих странах составляет 22,5 тыс. долларов (1,7 млн рублей), 22,4 тыс. долларов (1,7 млн рублей) и 11 тыс. долларов (837,7 тыс. рублей) соответственно.

Аналитики отмечают, что структуру автомобильных рынков в разных странах определяет объем продаж различных сегментов. В частности, в США и Канаде наибольшим спросом пользуются крупные внедорожники и пикапы, что способствует высокой средней цене. Значительная доля премиальных автомобилей и высокий курс фунта стерлингов определяют показатели в Великобритании.

В Китае, по данным экспертов, ценовую динамику поддерживает мощная конкуренция среди местных производителей. В структуре рынка Японии и Индии преобладают доступные компактные модели, что способствует установлению низких средних цен.

Рост цен на новые машины в России, по словам Сергея Целикова, происходит в первую очередь под влиянием тарифной политики, несмотря на смещение спроса в сторону более бюджетных отечественных и китайских марок. В случае импорта или крупноузловой сборки стоимость автомобилей увеличивается как минимум вдвое.

Автор: Алина Олешко

