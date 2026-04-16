Роберт Уиккенс выступит в пяти этапах IMSA в 2026 году

Роберт Уиккенс, несмотря на серьёзную травму позвоночника, которую он получил в 2018 году, вновь выходит на старт в американской гоночной серии IMSA. Канадский гонщик сохраняет впечатляющую целеустремлённость и будет участвовать в категории GTD в нынешнем сезоне.

В этом году 37-летний спортсмен примет участие в пяти этапах, выступая на Chevrolet Corvette Z06 GT3.R. Машина оснащена специальной системой ручного управления, разработанной компанией Bosch, что позволяет Роберту полноценно вести борьбу на трассе. Уже в прошлом сезоне вместе с напарником Мейсоном Филиппи он тестировал подобную технологию, а в ближайшие выходные экипаж, выступающий за DXDT Racing, вновь выйдет на старт соревнования, которое пройдёт в Лонг-Бич.

По словам Уиккенса, пилотирование с помощью рук практически не отличается от обычного — по телеметрии показатели торможения сопоставимы с результатами его напарника. Он отмечает: подобная техника управления стала привычной, а качество пилотирования постоянно прогрессирует с каждым новым заездом. Особенность управления заключается не только в торможении, но и в работе с акселератором, причем все органы управления размещены непосредственно на руле.

Планы команды изначально содержали амбициозную цель провести полный сезон в IMSA, однако суммы для этого собрать не удалось. Как и в прошлом году, гонщики сосредоточатся на пяти спринтерских гонках, аналогичный график намечен и на 2025 год.

Уиккенс подчёркивает: перед стартом квалификаций и гонок его не одолевает тревога, а присутствует лишь спортивный азарт и волнение, сходное с эмоциями других гонщиков. Он утверждает, что полностью адаптировался к системе Bosch и любые возможные ошибки объясняет только собственными недочётами, а не устройством автомобиля.

Несмотря на пропуск этапов в Дайтоне и Себринге, Роберт оставался на связи с руководством коллектива. Он внимательно следил за прогрессом команды, разбирал сильные и слабые стороны и отдельно анализировал видеозаписи с прошлых заездов, используя опыт предыдущего сезона.

Последний раз на гоночной трассе Роберт выходил в августе, однако он не терял связь с автоспортом. Работа тренером в команде Andretti Global в серии IndyCar позволяет ему оставаться в соревновательной атмосфере по другим обязанностям. Уиккенс с нетерпением ждёт возвращения в кокпит, чтобы очередной раз выйти на трассу, преодолевать новые вызовы и проверить свои теоретические разработки на практике.