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Увеличение количества игнорируемых отзывов об автомобилях вызывает опасения по безопасности, виновники - дилеры

Рост невыполненных реколлов: более 3,2 млн автомобилей на дорогах UK с неустраненными дефектами. Дилеры и производители виноваты, а водители под угрозой безопасности. Возможное ухудшение ситуации с приростом автомобилей на дорогах с неисправностями.
РедакцияР
Редакция
13.05.2025, 13:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Великобритания столкнулась с растущей тенденцией пропуска автомобильных отзывов, так как последние данные показывают, что на дорогах более 3,2 миллиона автомобилей с неустраненными неисправностями - и некоторые из них потенциально опасны.

Эту цифру опубликовала компания Auto Data Solutions (ADS), которая работает с дилерами, помогая им управлять отношениями с клиентами, и она в полной мере винит дилеров, а не водителей.

ADS считает, что плохое обслуживание базы данных клиентов, недостаток поддержки производителя для филиализированных дилеров, разобщенные системы данных и "культурное слепое пятно", которое не признает работы по отзыву как потенциальную возможность для развития бизнеса, все вместе способствуют усугублению проблемы с наличием на дорогах большего количества машин с дефектами, которые должны были быть устранены в рамках системы отзывов.

"Филиализированные дилеры являются основной точкой контакта клиента для устранения дефектов, и они идеально подготовлены для установления контакта и проведения клиента через процесс, но это происходит все реже по мере течения времени", - говорит директор по операциям ADS Джон Ширд. "Риск того, что неустраненный автомобиль приведет к трагическим последствиям, затрагивает как бренды, так и их дилеров, угрожая отношениям с клиентами во всей отрасли".

ADS также недавно предупредила, что дилеры могут столкнуться с новыми проблемами в случае пропуска отзыва, ставшего причиной провала на техническом осмотре (MOT), сказав, что они рискуют дальнейшим ущербом своей репутации, если мастерские дилеров окажутся перед лицом "неспособными справиться с внезапной лавиной недовольных клиентов, оставшихся без своих автомобилей".

Ширд предполагает, что с увеличением количества электромобилей, с потенциально меньшим числом посещений мастерских из-за менее частых требований к обслуживанию, существует потенциал для ухудшения проблемы пропущенных отзывов.

С 2018 года процент пропущенных отзывов уже вырос с примерно 18 процентов до почти 30 процентов в 2023 году, последнем году, за который имеются данные Агентства стандартов водителей и транспорта.

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