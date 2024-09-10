Риккардо надеется на заработанные очки.

В последних двух Гран При гонщики RB не смогли набрать очков и теперь надеются на удачу в предстоящей гонке в Баку.

Даниэль Риккардо: «Я с нетерпением жду старта гонки в Баку. Как и на любой другой уличной трассе, здесь важно сразу же определить свои возможности и границы».

«Наша команда усердно работает в Фаэнце, и я с нетерпением жду возможности испытать обновленный болид в этот уик-энд. Предстоит захватывающий Гран При, и я уверен, что мы сможем заработать несколько очков».

Юки Цунода: «Мне очень нравится трасса в Баку с ее уникальным сочетанием длинного прямого участка от последнего правого поворота до первого и узких улиц в старом городе. Ранее это место было удачным для нашего болида, я дважды финишировал здесь в зоне очков».

«Стены здесь очень близко, поэтому нужно быть особенно точным в управлении машиной. В этом году некоторые барьеры были перемещены, а также добавлены дополнительные выходы для эвакуации автомобилей, что должно снизить риск выезда машины безопасности на трассу».

«Гран При в Баку всегда держит в напряжении, требуя постоянного переключения передач, как и в Сингапуре, где пройдет следующий этап соревнований».