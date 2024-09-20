Риккардо: Хочу оставить свой след на стенах!

Гонщик Даниэль Риккардо успешно завершил пятничные тренировки в Сингапуре, показав шестой результат. На тесной трассе он уступил Оскару Пиастре из команды McLaren всего на 0,004 секунды, старшему партнёру по команде, Юки Цуноде, – всего одну сотую. Вопреки жёсткой конкуренции, австралиец остался в хорошем настроении.

Вопрос по поводу результатов на трассе и скорости:

Даниэль Риккардо: Достаточно приятно видеть, что мы вместе с напарником показались в первой семёрке в обеих сессиях. Мы близки к лидерам, что радует. В целом, сегодняшние результаты выглядят обнадеживающе!

О причинах успеха:

Даниэль Риккардо: (с улыбкой) Не могу сказать точно! Ведь это – Формула 1! Вспомним последние гонки, когда требовался такой высокий уровень прижимной силы. Вероятно, сейчас конфигурация машины ближе к той, что была в Будапеште, где мы показали себя с хорошей стороны.

Видимо, наш болид лучше справляется с повышенным уровнем прижима. На прошлой неделе мы ожидали успешного выступления в Баку с меньшим уровнем прижима, но не смогли показать лучший результат.

Считаю, что более аэродинамичная настройка больше нам по душе. Надеюсь, что завтра также удачно скатаемся на трассе.

Приятно ли вернуться за руль в этот момент, когда вокруг так много споров о вас?

Даниэль Риккардо: Да, это, вероятно, лучший способ заткнуть уста всем сплетникам! Кроме того, Марина-Бей – одна из тех трасс, на которых я не гонял в прошлом году. Этот круг меня всегда восхищал. Сцепление здесь значительно улучшилось, по сравнению с прошлыми сезонами, как мне кажется.

Возможно, это связано с обновлённым покрытием в 2023 году, которое продолжили в этом сезоне. Скорости выросли, и вождение стало ещё более увлекательным. Я наслаждался каждым моментом.

Пока не уверен, успел ли я прикоснуться к стенам сегодня – надеюсь на это завтра в квалификации! (смеётся) Мне кажется, следы на стенах всегда придают обаяние! И ведь все классные ребята так делают!