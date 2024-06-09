Риккардо: Уикенд, когда всё складывается хорошо.

Даниэль Риккардо вновь продемонстрировал отличную форму и смог обойти своего напарника в квалификации. Австралийский пилот команды Visa RB стартует в Гран При Канады с пятой позиции. Обсуждая результаты субботы, Риккардо подчеркнул, что чувствует себя комфортно за рулём и уверенно пилотирует.

"Я очень рад сегодняшнему результату. У меня весьма удачно складывается уик-энд, он увлекателен и радостен. Этот этап сезона проходит мне на ура," - поделился Риккардо.

Пилот признал, что до первой строчки на старте ему не хватило совсем немного. Тем не менее, при такой маленькой разнице есть шанс попасть в первый ряд. "Когда ты уверенно себя чувствуешь за рулём и представляешь конкурентоспособный уровень, это действительно здорово," - отметил гонщик.

Риккардо выделил важность быстрого прогрева шин в финальной сессии и отметил, что успешно справился с этой задачей. "Я доволен своим выступлением, но также рад за команду, потому что обе машины RB попали в финальную сессию," - добавил он.

Гонщик подчеркнул, что он всегда испытывает особые эмоции в Монреале, ведь именно здесь 10 лет назад он одержал свою первую победу, которая изменила его жизнь. Также Риккардо отметил прилив энергии в команде и намерение воспользоваться им на гонке.

На квалификации также выступил Юки Цунода, который финишировал на восьмой позиции. "Результат показывает, что команда отлично себя проявила, и это был очень успешный день для нас. Мне крайне приятно за команду," - поделился японский гонщик.

Цунода отметил некоторые трудности во время тренировок, но выразил удовлетворение тем, что им удалось улучшить ситуацию к лучшему перед квалификацией. "Несмотря на порыв ветра, из-за которого я потерял немного времени, квалификация прошла неплохо. У нас были и удачные моменты и сложности, но мы смогли их преодолеть," - отметил Юки.

Гонщик выразил надежду на то, что погода будет благоприятной в воскресенье, и пообещал постараться заработать как можно больше очков для команды. "У нас отличный болид, так что мы нацелены на пополнение счёта очков. Мы постараемся сделать всё возможное для того, чтобы обе машины RB финишировали в первой десятке," - подытожил Цунода.