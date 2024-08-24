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Как дождь и ветер усложнили всё, говорит Риккардо.

На гонках в Зандфорте Даниэль Риккардо вновь уступил своему напарнику по команде Red Bull - Юки Цуноде. Японский гонщик Юки Цунода финишировал на 13-й позиции и поделился своими эмоциями: "Я разочарован результатом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.08.2024, 20:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

На гонках в Зандфорте Даниэль Риккардо вновь уступил своему напарнику по команде Red Bull - Юки Цуноде.

Японский гонщик Юки Цунода финишировал на 13-й позиции и поделился своими эмоциями: "Я разочарован результатом. Кажется, что мы проехали трассу хуже, чем во время второй тренировки. Мой круг был неплохим, но нам не хватило скорости. Я рассчитывал, что проще пройду квалификацию, но пришлось бороться даже за выход в финальную часть."

"Погода здесь крайне непредсказуема, и что угодно может случиться. У нас есть возможность заработать очки, и я сделаю всё возможное, чтобы это осуществить", - добавил Цунода.

Даниэль Риккардо, занявший 16-е место, прокомментировал квалификацию: "Дождь и ветер заметно усложнили задачу. Было сложно проехать безошибочный круг в квалификации, я ощущал, что у меня было больше проблем, чем у моих соперников.

Вчерашней ночью мы обнаружили в настройках что-то, что могло бы помочь, но к сожалению, не хватило скорости. Задняя часть машины соскальзывала в некоторых поворотах, приходилось их проходить осторожно из-за нехватки скорости для атаки", - рассказал Даниэль.

"Выбытие в первом сеансе не облегчает ситуацию. На такой узкой трассе сложно обгонять, но посмотрим, что удастся выжать из этой гонки в конечном итоге", - подытожил гонщик.

Источник

Даниэль Риккардо (62)Юки Цунода (46)

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